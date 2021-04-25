السعودية ستوفر 800 مليار ريال بفضل خطة إصلاح قطاع الطاقة

قالت السعودية إنها يمكن أن توفر أكثر من 200 مليار دولار ( 750 مليار ريال) على مدى العقد المقبل من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم للاستهلاك المحلي بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة.

وشرعت المملكة في برنامج إصلاح طموح في السنوات الأخيرة لتحديث اقتصادها وخلق فرص العمل وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وقال وزير المالية محمد الجدعان في تصريحات صحفية: "إحدى المبادرات التي نحن على وشك الانتهاء منها هي حركة السوائل".

وأضاف "هذا البرنامج سيوفر للحكومة ما يقرب من 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة يمكن استخدامها للاستثمار".

ووقعت المملكة العربية السعودية اتفاقيات شراء الطاقة مع سبعة مشاريع شمسية جديدة هذا الشهر ، كجزء من خطط لتحسين مزيج الطاقة المستخدم لتوليد الطاقة.

وبدلا من شراء الوقود في الأسواق الدولية مقابل 60 دولارًا ، ثم بيعه مقابل 6 دولارات للمرافق السعودية، أو استخدام جزء من حصتنا من أوبك لبيعه مقابل 6 دولارات، فإننا في الواقع نقوم بنقل مليون برميل من النفط يوميًا على الأقل.

وقال الجدعان: "ما يعادله في السنوات العشر المقبلة واستبداله بالغاز والطاقة المتجددة".

وبعد أن تضررت بشدة من انخفاض أسعار النفط الخام وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، أعلنت المملكة مؤخرًا عن خطط لتكثيف الاستثمار المحلي، في محاولة لتحويل عبء بعض الاستثمارات المخططة بعيدًا عن الخزانة.

وقال الجدعان: "بحلول عام 2025 ، وربما حتى عام 2030 ، تمثل الاستدامة المالية أولوية بالنسبة لنا. ونعتقد أنه حتى نحقق جميع الأهداف التي حددتها رؤية 2030، يجب علينا الحفاظ على الاستدامة المالية والتحكم في الإنفاق العام".

رؤية 2030 هي خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإحداث ثورة في المملكة العربية السعودية من خلال فصل الاقتصاد عن النفط وإنشاء صناعات جديدة ومشاريع عملاقة مع القطاع الخاص لتوليد ملايين الوظائف.

وحول البطالة، أكد الجدعان: "نحافظ على هدفنا للبطالة لعام 2030، لكن نظرا لأننا لم نخرج من مرحلة الخطر بعد، فمن الصعب جدا تحديد معدل البطالة لعام 2021".

وأضاف: "هدفنا هو تقليل العدد حتى ننهي العام التالي حيث انتهى بنا المطاف في عام 2019، قبل جائحة كورونا".