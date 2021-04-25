العراق.. عشرات القتلى والمصابين في حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا ببغداد

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر طبية عراقية إن 27 شخصا على الأقل من مرضى كورونا توفوا وأصيب عشرات آخرون، جراء حريق نتج عن انفجار أسطوانات أوكسجين في مستشفى ابن الخطيب جنوبي العاصمة بغداد، ووجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري في الحادث ومعاقبة المقصرين.



وأضافت المصادر الطبية أن القتلى والمصابين سقطوا جراء إصابتهم بحروق وحالات اختناق في الحريق الذي شب مساء السبت.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر الطبية قولها إن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين".



ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الدفاع المدني العراقي قوله إنه تمت السيطرة على الحريق، وتم إخلاء المكان من الجثث والمرضى والمصابين.



وقال مدير الدفاع المدني العراقي كاظم بوهان إن الحريق وقع في الطابق الأوسط المخصص لإنعاش المرضى، وأضاف أن المستشفى يضم 120 مريضا وتم إنقاذ نحو 90 منهم.



وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المستشفى -الواقع بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية- من كل الموجودين به.



وأضاف بوهان أن المستشفى قديم وليس به منظومة لإطفاء الحرائق وبه فقط وسائل إطفاء بسيطة لا تفي بالغرض.



وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة الدفاع المدني في بيان "أنها نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحريق بعد أن استكملت عمليات إنقاذ المرضى بمشاركة فريق البحث والإنقاذ الدولي التابع لها".



وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في طوابق المستشفى، بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.



وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد بالتحقيق الفوري في أسباب الحريق، كما أمر باستدعاء مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى للتحقيق معهم والتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين.



ونعى الكاظمي -في بيان صحفي- ضحايا الحادث المأساوي ووجه بمنح عائلاتهم كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.



وقد طالبت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الحكومة "بموقف مسؤول" بعد حريق المستشفى، ودعت الكاظمي لإقالة وزير الصحة ووكلائه وإحالتهم للتحقيق.



المصدر: وكالات