شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان بايدن الانسحاب من أفغانستان.. موجة قتل في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتدت موجة القتل المستهدف الجديدة وتفجيرات طالبان بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر بعد أشهر من الموعد النهائي، الذي اتفق عليه سابقا مع طالبان، والذي يوافق الأول من مايو المقبل.

وقال مسؤولون أمس السبت، إن ما لا يقل عن 22 شخصا قتلوا في عدة هجمات في خمسة أقاليم بأفغانستان. وقال المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز إن مسلحين مجهولين اغتالوا في العاصمة كابول أربعة من رجال الشرطة ومحاضرا جامعيا وموظفا حكوميا في ثلاث حوادث منفصلة.

ووقعت حادثتان أمس فيما وقع الثالث مساء الجمعة، بحسب الشرطة.

ورفض المسلحون المشاركة في مؤتمر سلام أفغاني رفيع المستوى في تركيا، الذي كان مقررا في البداية في منتصف أبريل. ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس في محادثات السلام المتوقفة بين ممثلي الحكومة وطالبان في الدوحة في منتصف سبتمبر.

وكانت الجماعة المتمردة قد حذرت من أن الهجمات سوف تستأنف في حال تم الالتزام بموعد الأول من مايو. وتستعد الحكومة الأفغانية أيضا لتجدد الصراع.

ويتوقع الخبراء حربا أهلية مدمرة في حال لم يتوصل الجانبان المتحاربان إلى اتفاق سياسي قبل الانسحاب الكامل للقوات الدولية.

وتصاعدت أعمال القتل في كابول بعد أسابيع قليلة من الهدوء النسبي، وغالبا ما تستهدف قوات الأمن والموظفين الحكوميين والناشطين والصحفيين.

ونادرا ما تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجمات المستهدفة، التي تثير القلق في قلب العاصمة الأفغانية.

وفي إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، قال مسؤولون محليون إن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في الإقليم. وقال المتحدث باسم الحاكم وحيد الله جمعة زادة إن مدنيين اثنين آخرين أصيبا عندما انفجرت قنبلة في مركبتهما في عاصمة الإقليم.