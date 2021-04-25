شكرا لقرائتكم لبنان لبنان.. الجيش يضبط معملاً لتصنيع مخدر الكبتاغون في بعلبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت السلطات الأمنية اللبنانية حملة ضد صناعة المخدرات وذلك بعد كشف السعودية واليونان، الجمعة، لمحاولتي تهريب مخدرات من لبنان.

وأعلن الجيش اللبناني، مساء السبت، أن وحدات تابعة له داهمت بالاشتراك مع مجموعة من مديرية المخابرات في محلة الشراونة في بعلبك منازل عدد من المطلوبين ومعملاً بداخله معدات وآلات لتصنيع المواد الأولية لإنتاج مخدر الكبتاغون.

3 صور المعمل الذي داهمه الجيش اللبناني في بعلبك المعمل الذي داهمه الجيش اللبناني في بعلبك المعمل الذي داهمه الجيش اللبناني في بعلبك المعمل الذي داهمه الجيش اللبناني في بعلبك

وأضاف بيان الجيش أنه تم تسليم المضبوطات للجهات المختصة بينما تجري متابعة الموضوع "لتوقيف المتورطين".

يأتي هذا بعدما أعلنت السعودية الجمعة إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

المخدرات التي تم ضبطها في السعودية في شحنة فاكهة من لبنان

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان".

كما أعلنت اليونان، مساء الجمعة، ضبط 4 أطنان من مخدر الحشيش مخبأة بشحنة آلات لصنع الحلوى متجهة من لبنان إلى سلوفاكيا.

المخدرات التي تم ضبطها في اليونان قادمةً من لبنان

وأوضحت السلطات اليونانية أنه تم ضبط شحنة المخدرات بعد معلومات من الجانب الأميركي. وأضافت اليونان: "تلقينا مساعدة من السعودية في ضبط شحنة المخدرات المتجهة من لبنان إلى سلوفاكيا".

وكشفت أن القيمة السوقية لشحنة المخدرات المضبوطة تقدر بـ33 مليون يورو. ووصلت هذه الشحنة إلى مرفأ بيريوس في أثينا باليونان يوم 14 إبريل الماضي، وكان من المفترض أن يتم نقلها عبر قطار إلى سلوفاكيا مروراً بجمهورية شمال مقدونيا وصربيا وهنغاريا.