شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تبدأ مناقشة موازنة "التموين" للسنة المالية 21/22 الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات يومى الأحد والاثنين لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء لنظر كل من طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن الإفادة عن توجيهات رئيس الجمهورية لمحافظ البنك المركزي بمبادرة جديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% ومدة السداد تصل إلى 30 سنة، ومشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها: (قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام) - جهاز تنمية التجارة الداخلية).

وتعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء أيضا لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها (جهاز حماية المستهلك - مصلحة دمغ المصوغات والموازين – مديريات التموين).