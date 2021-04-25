شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع بالبرلمان تفتح اليوم ملف أمن "الفضاء السبرانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة، وفى مقدمتها مناقشة قضية أمن الفضاء المعلوماتى ( الأمن السيبرانى) اليوم الأحد، باعتبارة جزء أساسى من الأمن القومى.

وحسب جدول أعمال لجنة الدفاع ليوم الاثنين، فأنها من المتوقع أن تناقش مسألة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب ومدى مردودها على رفع قيمة روح الولاء والانتماء للوطن.

وخصصت اللجنة البرلمانية يوم الثلاثاء، لمتابعة أعمالها، لاسيما وعرض ما تم فى اللجان التي يشترك هيئة مكتبها فيها، لمناقشة مشروعات قوانين أو قضايا ذات صلة بعمل اللجنة.