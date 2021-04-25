محمد الفلاح - إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالقدس.. ومظاهرات بالضفة وغزة صور

الأحد 25 أبريل 2021

أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح، وعشرات آخرين بالاختناق؛ جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، إثر تجدد المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس، مساء السبت.



بدأت الاشتباكات بعد أداء مئات الفلسطينيين صلاة التراويح في محيط باب العامود، وسط انتشار كثيف للشرطة والجيش الإسرائيلييْن، الذي طرد المقدسيين من ساحات وأدراج باب العامود.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي تجاه المئات الموجودين في باب العامود ومحيطه، ولاحقهم بمساعدة شرطة الخيالة، التي اعتدت على المواطنين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات خلال المواجهات في محيط البلدة القديمة بالقدس، فيما تم التعامل مع عشرات حالات الاختناق ميدانياً.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي، قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مسيرة حاشدة خرجت من محافظة الخليل في الضفة الغربية؛ تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في محافظة رام الله، فيما أصيب شاب بالرصاص الحي وآخر بقنبلة غاز بوجهه، خلال مواجهات قرب حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، كما اندلعت مواجهات مماثلة قرب قرية دير شرف غرب نابلس.

وفي قطاع غزة، خرج آلاف الفلسطينيين في مظاهرات متفرقة في عدد من محافظات القطاع، رفضاً للتصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس، فيما توافد عشرات المتظاهرين لمنطقة السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، التي شهدت مساء الجمعة مواجهات أدت لإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.