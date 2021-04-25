شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

وقال مغردا: "العزاء موصول لحكومة وشعب جمهورية العراق، نسأل الله القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يّمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وكشفت مصادر طبية عراقية، مساء أمس السبت، عن وفاة نحو 10 أشخاص في حريق بأحد مستشفيات بغداد.

وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن الحريق أسفر عن حدوث 11 حالة اختناق في مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق أمس عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.