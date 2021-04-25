شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي» يوجه بتحقيق فوري في حادث مستشفى بغداد: محاسبة المقصرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري في حادث مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اليوم الأحد، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، نعى شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد" .

وأضاف، أن "الكاظمي أمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

وأشار إلى أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق".

واندلع مساء السبت، حريقا داخل مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إخلاء المرضى واخماده.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني أن "حريقا اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد"، مبينا أنه "تم توجيه أكثر من 20 فرقة إطفاء.