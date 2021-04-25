الكاظمي يأمر بالتحقيق في حادث مستشفى 'ابن الخطيب'

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بالتحقيق في حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ينعى، شهداء الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد".

وامر الكاظمي "بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، واستقدام مدير المستشفى ومدير الامن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانوني".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه امكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق".

وشهد مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد، اندلاع حريق في احد طوابقه اسفر عن تسجيل ضحايا بين المرضى الراقدين فيه.