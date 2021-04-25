تدمير شبكة اتصالات عسكرية حوثية غربي مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهدفت سلسلة من الغارات الجوية، السبت، شبكة اتصالات عسكرية وآليات ومواقع مليشيات الحوثي غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وبحسب الجيش اليمني فأن ضربات جوية لتحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية واصلت دك تعزيزات المليشيات الحوثية ومواقع تمركزهم في جبهات " هيلان" و"المشجح" و"الكسارة" في مديرية صرواح غربي المحافظة.

وذكر الجيش في بيان أن إحدى العمليات الجوية لمقاتلات التحالف دمرت شبكة للاتصالات اللاسلكية العسكرية للمليشيات الانقلابية المدعومة إيرانيا في سلسلة جبال "هيلان" الاستراتيجية.

كما دكت غارات آخرى 7 آليات تقل عناصر حوثية كانت قادمة من العاصمة المختطفة صنعاء لنعزيز المواقع المتقدمة للمليشيات في جبهات صرواح.

وتستعر المعارك في صرواح خصوصا جبهتي المشجح والكسارة إثر تكثيف المليشيات الحوثية هجوم بري عسكري باهظ الكلفة بغية التقدم بالجبهات الغربية.

وأوضح الجيش اليمني أنه العشرات من عناصر المليشيات الانقلابية الإرهابية قتلوا وأصيبوا في معارك طاحنة خاضها أبطال الجيش ورجال قبائل مأرب في "المشجح"، محور الإلتحام الأعنف.

وبث المركز الإعلامي للجيش اليمني مشاهد مرئية ، طالعتها ”الخليج 365” لجانب من المعارك في جبهات مأرب وتظهر مشاركة مكثفة للمدفعية الثقيلة وتوثيق لضربات جوية دكت تحصينات ومواقع الحوثيين.

وتمتد المواجهات في مأرب من محوري الشمال الشرقي والغربي إلى المحور الغربي (القلب) والمحور الجنوبي، لكنها تشتد على نحو مكثف غربا والتي تعد أقرب المسافات الجغرافية للوصول إلى عاصمة المحافظة.

ومنذ أكثر من عام من بدء الهجوم الحوثي، تكبدت المليشيات آلاف القتلى والجرحى فضلا عن خسائر كبيرة بالمعدات وقد تضاعفت أكثر عقب تكثيف المتمردين بدعما إيرانيا هجومهم الشرس في 7 فبراير الماضي.

ومأرب هي محافظة نفطية غنية بالغاز، وتتمتع بموقع استراتيجي هام على الخط الحيوي الدولي الذي يربط اليمن بالسعودية.

