شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 23 قتيلا على الأقل جراء حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 23 قتيلا على الأقل جراء حريق بمستشفى لمرضى كورونا في بغداد

الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365

أفادت مصادر طبية عراقية بوفاة 23 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء حريق الذي اندلع في مستشفى لمرضى كورونا جنوبي شرق العاصمة العراقية بغداد.



وبحسب "سكاي نيوز عربية" تم تسجيل حالات اختناق جراء انفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى والذي يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج.

وقالت مصادر طبية إنّ الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلّقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين"، في حين أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في مستشفى ابن الخطيب بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.