عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محمد بن زايد يغادر القاهرة.. والسيسي على رأس مودعيه

الأحد 25 أبريل 2021

الخليج 365

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، القاهرة عقب زيارة استغرقت عدة ساعات.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رأس مودعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له بمطار القاهرة الدولي.

وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "سعدت اليوم باستقبال أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ولقد بحثنا معًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة التي نمضي فيها يدًا بيد في إطار من الأخوة والصداقة والثقة التي تجمع بين مصر والإمارات".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال في تغريدة، السبت، إنه بحث مع الرئيس المصري وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" ، أنه " تبادلت مع الرئيس المصري وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في وقت سابق السبت، إلى القاهرة، وكان الرئيس المصري في مقدمة مستقبليه.