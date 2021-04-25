ليبيا تطلب فتح المجال الجوي مع إيطاليا

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وشددت وزيرة الخارجية المنقوش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو بالعاصمة الإيطالية روما، على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار، وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.
وأشارت إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستنعقد سنويا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.
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