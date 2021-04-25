شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية لموريتانيا وتشاد.. ومساعدات طبية للنيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووزع المركز أمس 9 أطنان و200 كجم في مقاطعات نواكشوط وعرفات وتيارت، استفاد منها 1,434 فردا في موريتانيا، كما وزع 7 أطنان و500 كجم من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر بمحافظة إنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 750 فردا.
وسلم المركز أمس مساعدات صحية تتمثل بـ23 جهاز تنفس صناعي لجمهورية النيجر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سلمها نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، لوزير الصحة في جمهورية النيجر الياس مينصرا.
وتواصل الدعم الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات اليمن عبر عيادات متنقلة وخدمات علاجية استفاد منها الآلاف.
كانت هذه تفاصيل خبر سلال سعودية لموريتانيا وتشاد.. ومساعدات طبية للنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.