شكرا لقرائتكم خبر سلال سعودية لموريتانيا وتشاد.. ومساعدات طبية للنيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجا في عدد من الدول حول العالم.

ووزع المركز أمس 9 أطنان و200 كجم في مقاطعات نواكشوط وعرفات وتيارت، استفاد منها 1,434 فردا في موريتانيا، كما وزع 7 أطنان و500 كجم من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر بمحافظة إنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 750 فردا.

وسلم المركز أمس مساعدات صحية تتمثل بـ23 جهاز تنفس صناعي لجمهورية النيجر لمكافحة فيروس كورونا المستجد، سلمها نيابة عن المركز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي، لوزير الصحة في جمهورية النيجر الياس مينصرا.

وتواصل الدعم الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظات اليمن عبر عيادات متنقلة وخدمات علاجية استفاد منها الآلاف.