إرهابي بغداد في قبضة الشرطة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، عن إلقاء القبض على إرهابي وضبط أسلحة مختلفة في بغداد. وأفادت في بيان صحفي أن قوة من الفرقة السادسة التابعة إلى قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، كما ضبطت 9 مسدسات وبندقيتين وأعتدة مختلفة و31 عجلة مخالفة.



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