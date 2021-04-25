شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 مدنياً على الأقلّ إثر هجمات إرهابية في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاجوس - (أ ف ب)

قتل 11 مدنياً على الأقلّ في مدينة بشمال شرق نيجيريا استولى عليها إرهابيون من تنظيم «داعش الإرهابي» مساء الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر محلية ورسمية لفرانس برس السبت.

وقال المسؤول المحلّي في مدينة غيدام علي كولو كاشالا لوكالة "فرانس برس" إنّ الإرهابيين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار واستولوا عليها، وأضاف: «فقدنا 11 شخصاً في الغزو الإرهابي، والمسلّحون ما يزالون في المدينة».

من جهتهما قال اثنان من سكّان المدينة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إنّ المدنيين الأحد عشر قتلوا في قصف جوّي طال منزلين في المدينة ونفّذته مقاتلة تابعة للجيش النيجيري أثناء استهدافها الإرهابيين، ولم يتسنّ التحقّق من هذه المعلومات، وحاولت "فرانس برس" استيضاح الجيش النيجيري ما حصل لكنّها لم تحصل منه على جواب حتى عصر السبت.

وبحسب سكّان دمّر الإرهابيون غالبية أبراج الاتصالات في المدينة ونهبوا عدداً من المتاجر قبل أن يضرموا النار فيها. وأكّد سكّان ل "فرانس برس" السبت أنّ الإرهابيين لا يزالون في المدينة واستقدموا إليها تعزيزات، وقال أحد هؤلاء السكان ويدعى باباغانا كياري: «لا يزالون في المدينة، إنّهم يخيّمون تحت أشجار، وبعضهم نائم».

وبحسب سكّان، أغلق الجيش الطريق المؤدّي إلى خارج البلدة ومنع السكّان المذعورين من مغادرتها، ما دفع بالبعض منهم للتوجّه نحو الأدغال، بينما استقلّ آخرون قوارب أقلّتهم إلى الضفّة الأخرى من النهر.