شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط مسيّـرات مفخخة وتجسسية للميليشيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أعلن الجيش اليمني، أمس السبت، عن إسقاط طائرة مفخخة حوثية غربي مدينة تعز جنوبي البلاد. وقال بيان لمتحدث الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي: إن الجيش تمكن من إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة تابعة للميليشيات الحوثية في بلدة «قهبان» في مديرية مقبنة غربي تعز. وأوضح أن الجيش اليمني أسقط أيضاً خلال ال24 الماضية 3 طائرات من دون طيار لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

ولفت إلى أن الطائرات التي أسقطت في مأرب كانت إحداها تجسسية إلى جانب طائرتين مفخختين محملتين بالمتفجرات وقد تم الإعلان عنها في وقت سابق الجمعة.

وقال العميد مجلي: إن جنود الجيش اليمني ورجال القبائل وبإسناد من طيران التحالف، كسروا كافة تسللات وهجمات الميليشيات الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مارب، وتم تكبيدها مئات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والدوريات واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي: إن الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال، يواصل العمليات القتالية والهجومية والدفاعية. وأوضح العميد مجلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف، تمكنت من كسر تسللات وهجمات الميليشيات الحوثية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان في محافظة مارب.

وأضاف: إن الطيران المقاتل للتحالف العربي شارك بفاعلية في تدمير تعزيزات الميليشيات وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، في مختلف الجبهات في المشجح والكسارة وهيلان، والجدعان وجبل مراد. وقال الناطق باسم الجيش اليمني ان القوات الحكومية تمكنت من قطع طرق الإمداد على ميليشيات الحوثي والسيطرة على مواقع حاكمة، وتم تحرير تلال وتباب وهيئات حاكمة.

من جانب آخر، جددت ميليشيات الحوثي، قصفها المدفعي على قرى الدريهمي جنوبي الحديدة، غربي اليمن، في سياق جرائمها المستمرة بحق المدنيين وخروقها المتكررة للهدنة الأممية. وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات أطلقت عدداً من قذائف الهاون الثقيلة باتجاه القرى السكنية ومزارع المواطنين في قرية القضبة جنوب غرب المديرية.