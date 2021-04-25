شكرا لقرائتكم خبر عن مناورات عسكرية أمريكية كبيرة قرب الحدود مع روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الأمريكي أنه سيجري تدريبات عسكرية بولاية ألاسكا شمال البلاد قريباً من الحدود الروسية، الشهر المقبل، قالت قيادة سلاح الجو الامريكى في المحيط الهادئ في بيان، إن تدريبات «الحافة الشمالية 2021» المقررة في الفترة من 3 إلى 14 مايو/ايار في منطقة تشمل خليج ألاسكا، ستشارك فيها حاملة الطائرات النووية «ثيودور روزفلت» والسفن المرافقة لها، ونحو 15 ألف عسكري إضافة إلى 240 طائرة تابعة لمختلف صنوف الجيش.

لكنها لم توضح ما إذا كانت واشنطن قد أبلغت موسكو مسبقاً بخطط التدريبات وما إذا كان الجانب الأمريكي خلال تلك الفترة سيبقى على اتصال مع الجانب الروسي.

من جهة أخرى، أرسل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قاذفتين إضافيتين من طراز بي-52 إلى الخليج، ومدّد مهمّة حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» في المنطقة، وذلك لتأمين الانسحاب المقرّر لقوات التحالف الدولي من أفغانستان. وقال المتحدّث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إنّ وزير الدفاع «وافق على بعض الإجراءات الإضافية». وأضاف أنّ حاملة الطائرات «يو إس إس أيزنهاور» ستبقى في المنطقة «لبعض الوقت» في حين وصلت إلى المنطقة قاذفتان من طراز بي-52. وهذه القاذفات الثقيلة المسمّاة «ستراتوفورتريس» قادرة على حمل أسلحة نووية. ولم يستبعد المتحدّث إرسال تعزيزات أخرى للمشاركة في العملية اللوجستية الهائلة المتمثلة بسحب نحو 2500 عسكري أمريكي، يضاف إليهم أكثر من 16 ألف متعاقد مدني مع تجهيزاتهم. علاوة على ذلك، سيشمل الانسحاب قرابة 7 آلاف عسكري من حلف شمال الأطلسي يعتمدون إلى حدّ بعيد على الجيش الأمريكي في نقل العديد والعتاد.(وكالات)