شكرا لقرائتكم خبر عن روســيا تضـع قائمـة بالدول «غيـر الوديـة» والإجـراءات ضدهـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بتبنّي إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية تجاه روسيا، في وقت أغلقت روسيا ثلاث مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية.

وبموجب مرسوم، تم نشره على موقع الكرملين، كلف بوتين، الحكومة الروسية بتحديد قائمة الدول غير الودية التي ستتخذ تجاهها هذه الإجراءات.

وينص المرسوم على فرض القيود أو الحظر الكامل على إبرام البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية للدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه روسيا، عقوداً مع الأشخاص الموجودين على أراضي روسيا وتوظيف العاملين على أراضي روسيا.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة عدد الأشخاص الذين سيتاح لتلك الدول التعاقد معهم، وتفسخ العقود التي ستتجاوز العدد المحدد.

ويهدف المرسوم إلى حماية مصالح وأمن روسيا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إغلاق ثلاث مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية اعتباراً من مساء أمس السبت.

وأشار بيان بهذا الصدد إلى أن الإغلاق سيسري اعتباراً من الساعة التاسعة مساء أمس السبت وحتى التاسعة مساء 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكدت الوزارة أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق كيرتش، وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا.

وقد قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية، مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي، كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بهذا الصدد.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، رداً على التصريحات الغربية، أن روسيا تعمل في إطار القانون الدولي، ولم يتم فرض أي قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف. (وكالات)