شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 1206 إصابات جديدة بكورونا و9 حالات وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت السبت تسجيل 1206 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد ارتفع إلى 265404 وإجمالي الوفيات إلى 1511.

وأضاف الدكتور السند أنه تم أيضاً تسجيل 1497 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 248633 حالة.. مشيراً إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.7%.