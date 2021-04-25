«في بيتنا طفل معاق».. الوعي والتدخل المبكر ينقذان الأُسر

الشارقة: ”الخليج 365”

ناقش أولياء أمور ومختصون في الإعاقة، قضايا الأطفال المعاقين وكيفية إكساب الأسر، مهارات التعامل مع الأبناء المعاقين، ذلك في جلسة رمضانية افتراضية نظمها مركز أجاد التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بعنوان «في بيتنا طفل من ذوي الإعاقة»، وتناولت المؤشرات التي يمكن من خلالها للأهالي استشعار ملامح الخطر على الأطفال بما يستلزم التدخل واكتشاف حالات الإعاقة، وأكد المشاركون أن الوعي والتدخل المبكر ينقذان الأُسر.

وتحدث في الجلسة التي أدارها رامي مجدي، اختصاصي تخاطب، مدير المركز العلاجي، كل من محمد فوزي، مدير مركز التدخل المبكر، والدكتورة سامية محمد صالح، مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات.

وتناول المتحدثون في الجلسة عن المراحل والمخاطر التي من خلالها يمكن اكتشاف حالات الإعاقة وبالتالي المساهمة في التقليل من الحد من هذه المخاطر.

وتطرق محمد فوزي، إلى التدخل المبكر كنظام لتقديم الدعم وتعزيز الكفاءة لدى الأسرة ومقدمي الرعاية للأطفال لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم والانخراط في المجتمع بشكل فاعل.كما تحدث عن نوعية الدعم الذي يُقدَّمُ للأسر من المدينة ويشمل أنظمة التمكين الخاصة بها، بالإضافة إلى مفاهيم التعاطف مع قضية الإعاقة والدعم النفسي والمادي والانفعالي والاجتماعي، وكيف يكون فريق العمل داعماً وممكناً للأسرة ومدى أهمية أن تكون المؤسسة مصدراً للمعلومات، بالإضافة إلى أهمية الصداقة المهنية بين فريق العمل والأسرة ومدى أهمية تعزيز مفاهيم الأمومة والأبوة.

وأوضحت الدكتورة سامية محمد صالح، وجود مجموعة من الأدوات والاختبارات والمقاييس التي يتم من خلالها تأكيد وجود الإعاقة بعد التعرف إلى المؤشرات التي يتم جمعها من قبل الأسر ومن ثم تقديم التوصيات بالخدمات المناسبة للطفل.

وتحدثت عن الإعاقات غير الظاهرة كصعوبات التعلم، والتوحد والسبب في ذلك النظرة النمطية حول الإعاقة فيما تتعلق بشدتها ما يؤدي إلى عدم اكتشاف المشكلة بصورة مبكرة، وبالتالي حدوث تأخر في تقديم الخدمات المناسبة.

وأشارت إلى الخدمات المقدمة للأطفال بصورة فردية وفق نتائج التقييم واحتياجات الطفل لأن كل طفل يحتاج إلى خدمات تختلف عن الآخرين، ثم تطرقت إلى أنجح الأساليب المستخدمة في التعامل مع الأطفال والتي من أهمها التعامل مع الطفل في المقام الأول كطفل ثم تأتي الإعاقة بعد ذلك واحترام الفروقات الفردية واكتشاف القدرات عند الأطفال واحترامها مهما كانت بسيطة ثم بعد ذلك العمل على تطويرها من خلال فريق العمل المتخصص.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول تمكين الأسر وتزويدها بمهارات واستراتيجيات التعامل مع الطفل المعاق.