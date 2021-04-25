شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء: التطعيمات آمنة والمناعة المجتمعية تقاس بعدد المحصنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أطباء ومختصون أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» المعتمدة من قبل الجهات الصحية في الدولة آمنة وذات فاعلية عالية، محذرين من خطورة تردد البعض في تلقي اللقاح، وأوضحوا أن التأخر في التطعيم ضد الفيروس يؤخر عملية التعافي والإلغاء التدريجي للإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية، كما يسهم عدم التطعيم في انتشار الفيروس، وزيادة الخطر على الأرواح.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام).. إن الامتناع عن تطعيمات كوفيد-19 من دون أسباب تستدعي ذلك يعد تصرفاً غير مسؤول بالنظر إلى حجم التأثير الذي يمثله استمرار الفيروس في التفشي في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية باسم القطاع الطبي في الدولة.. إن الأشخاص المترددين في اتخاذ قرار التطعيم ضد كوفيد-19 يعرضون أنفسهم ومن حولهم للخطر.

من جانبه أكد الدكتور عمر الحمادي استشاري الأمراض الباطنية.. أن الحصول على اللقاح يعد الخيار الأفضل والأكثر أماناً، مشيراً إلى أن طريق الوصول للمناعة المجتمعية التي تعني حصانة الناس في مجتمع واحد ضد مرض ما، يأتي من خلال اكتساب العدوى الناجمة عن الإصابة، وهي خيار صعب في الأغلب.

وأوضح أن الطريقة الثانية في الوصول للمناعة المجتمعية تأتي عبر حصول فئة لا تقل عن 60% من المجتمع على لقاح مضاد للفيروس وتعد هذه الطريقة الأمثل والأكثر أماناً.

وأكد الدكتور عادل سجواني أخصائي طب الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.. أن النسبة المئوية للوصول إلى المناعة المجتمعية تختلف بحسب المرض وتاريخ المرض، ولكن على الأغلب تقاس المناعة بوصول عدد المحصنين بين 60 و90% في المجتمع الواحد.