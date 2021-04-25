«كورونا» يحاصر المجتمع بالقلق والتوتر والاكتئاب

متابعة: إيمان عبدالله آل علي

فيروس كورونا الذي غزا العالم، وأمرض الأجساد، وأزهق الأرواح، وبالرغم من أنه لا يرى بالعين المجردة، فإنه أثّر في كل شيء، وجعل عشرات ومئات الأشخاص يعانون انتكاسة الأمراض النفسية المشخصة مسبقاً، وأسهم في زيادة الطلب على الخدمات النفسية، فما هي الأمراض النفسية التي انتشرت خلال الجائحة؟ وكيف تصدت الجهات الصحية لتلك الحالات؟ وهل ستختفي تلك الأمراض مع انتهاء الجائحة؟

وأكدت وزارة الصحة ووقاية والمجتمع أنه وبالتوافق مع الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كوفيد 19 عملت على تطوير نظام فعال وأنظمة ذكية لتقديم خدمات الصحة النفسية ذات نوعية وجودة عالية وفق سياسة تضمن السلامة والخصوصية، تمثلت في إطلاق العيادات الإلكترونية للتطبيب النفسي عن بعد للمراجعين في العيادة الخارجية، واستحداث خدمات الصيدلية الافتراضية وتقديم الإرشادات الخاصة بالأدوية النفسية «عن بعد» وتوصيل الأدوية لمنازل المرضى، كما وفرت العيادات الافتراضية لبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان والأقسام النفسية الأخرى.

أوضحت الوزارة أنها واصلت تقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية، متمثلة في فرق الرعاية والدعم المنزلي للحالات المزمنة من أجل منع الانتكاسة، مع تفعيل برنامج الزيارات الافتراضية للمرضى المقيمين بالمستشفى، والتي تمكن المريض من مقابلة أسرته في داخل أو خارج الدولة من خلال وسائل التواصل المرئية والمسموعة، وعبر خدمة خط المساعدة للاستشارات النفسية «تحدث لنسمعك» تم استقبال استفسارات الجمهور والتعامل معها من قبل أخصائيين نفسيين مدربين لتقديم الاستشارات والدعم النفسي للمصابين والمشتبهين بفيروس كوفيد 19، والعاملين الصحيين في خط الدفاع الأول، وفق سياسة معتمدة تضمن السلامة والجودة.

الجائحة وتحدياتها

أكدت الدكتورة ناهدة أحمد استشاري نفسي ورئيس مجلس الصحة السلوكية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أن تفشي الأمراض المعدية، مثل كوفيد- 19 يؤثر في الصحة النفسية في العادة، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن جائحة كورونا صاحبها العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، خاصة للفئات الهشة، مثل الأشخاص الذين يعانون أمراضاً نفسية مسبقة، والأشخاص الذين يواجهون تبعات كوفيد- 19 على شتى الصعد.

ومع استمرار أمد الأزمة وعدم وضوح الرؤية أصبح العديد من الأشخاص يعانون القلق والاكتئاب والتوتر وصعوبة التأقلم مع المجهول مع زيادة الشعور بالسلبية الدائمة. وقالت: تشير أحدث الدراسات إلى زيادة في انتكاسة الأمراض النفسية المشخصة مسبقاً، وزيادة في حالات القلق بأنواعه والاكتئاب المتوسط إلى الشديد، وحالات الخوف.

ومن أهم الأسباب التي أدت إلى الزيادة المذكورة هو فقدان الأشخاص لحرية التنقل مع عدم القدرة على التواصل الفعال والمحسوس مع أسرهم وأصدقائهم، إضافة إلى الآثار الاقتصادية، وبعض الآثار الاجتماعية.

الصحة النفسية

وأضافت: وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الصحة النفسية تعد من القطاعات التي تحتاج إلى الدعم والتحسين في العديد من الدول مما أدى إلى تفاقم الآثار السلبية للجائحة وتراجع الصحة النفسية لدى العديد من الأشخاص في شتى أنحاء العالم. وبشكل عام فإن لدى البشر مقدرة كبيرة على التعامل مع الظروف النفسية الصعبة، وهناك تنوع واختلاف في مقدرة الناس على التعامل الأزمة الحالية، وهذا بالتالي أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية.

وأكدت أن شركة «صحة» تعد أحد أهم مزودي الرعاية الصحية في دولة الإمارات التي أولت أهمية كبيرة للصحة النفسية بدايةً بصحة العاملين في الخطوط الأمامية، وصولاً إلى مختلف الفئات العمرية في المجتمع، وقدمت «صحة» الكثير من أوجه الدعم النفسي بالتعاون مع الجهات المختصة مثل رفع مستوى وعي الفرد في المجتمع بالتأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها مع توفير خط ساخن للتواصل المباشر مع الأخصائيين والأطباء النفسيين.

نحتاج إلى الهدوء

وقالت: من أجل التعامل مع هذه الأزمة والخروج منها فإننا نحتاج إلى الهدوء والاستعداد النفسي والتعامل بمرونة أكثر مع التحديات، وننصح بالتوجه لأقرب مختص إن احتاج الشخص للتحدث معه عن الصعوبات التي يواجهها، وأخذ النصيحة اللازمة وعدم تداول الشائعات التي لا صحة لها.

ولنتذكر دائماً أن الظروف الاستثنائية تعلّم الفرد مهارات المرونة وكيفية التعامل مع الضغوط النفسية العالية إن وجدت.

وأكدت الدكتورة «كارونا آناند»، استشارية طب نفسي في المستشفى الكندي التخصصي أنه من المتوقع زيادة الإقبال على الخدمات النفسية في المستشفيات خلال جائحة كورونا، فقد جلبت جائحة كورونا معها ظروفاً قاسية، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأسرية، ما أثر سلباً في الحالة النفسية للأفراد، لا سيما الأشخاص الذين أصيبوا فعلاً بالفيروس وتعافوا منه ولا يزالون يعانون وأفراد أسرهم تداعياته وما رافق ذلك من ضغوطات نفسية. وكانت الآثار أشد حدة نفسياً على الأشخاص ذوي الدخل المحدود والذين تضررت مداخيلهم. وكذلك الأشخاص الذين يعانون أمراضاً مزمنة وحالات صحية ونفسية أخرى أدت إلى زيادة عزلتهم الاجتماعية أكثر من ذي قبل. وكل ذلك يضاف إلى التوتر والخوف من فيروس كورونا بحد ذاته.

التوتر والاكتئاب والقلق

وعن أبرز الأمراض النفسية انتشاراً، قالت: التوتر والاكتئاب والقلق الناجم عن قلة المال أو خسارة عمل. وصعوبة النوم، والغضب، والتهيّج، ونشهد زيادة كبيرة في عدد المصابين بأمراض نفسية، وذلك بفعل الظروف القاسية الناجمة عن استطالة أزمة فيروس كورونا، وما تبعها من تغيرات في ظروف الحياة اليومية من قلة حركة وزيادة الوزن والوسواس القهري وعدم القدرة على السفر.

تقليل متابعة الأخبار

وعن الحلول، قالت: هناك عدة أمور يمكن القيام بها لتخفيف الضغوط النفسية ريثما تتضح الرؤية تجاه الفيروس وتنتهي المرحلة الزمنية القاسية التي نمر بها جميعاً في الوقت الراهن، ومن أبرزها تقليل متابعة الأخبار حول تطورات فيروس كورونا، وزيادة التواصل مع الأصدقاء والمقربين.