شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تدعو لإجراء الفحص الدوري للمركبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قال العميد سيف مهير سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال فترة الصيف، يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توفر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري لها، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة، منوهاً بعدم تركيب أية إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، والتي عادة ما تؤدي إلى كثرة الأعطال وتكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحرائق في المركبات.

وأشار إلى أنه في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة تكثر حرائق المركبات التي قد تُنتج عنها خسائر بشرية وأضرار مادية في المركبة، حيث إنه بالإمكان تفادي ذلك من خلال الحرص على الصيانة الدورية للمركبة واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة، خاصة تلك التي تتعلق بالمحرك وأجزائه، موضحاً أن إهمال الصيانة في المركبات أو اللجوء لورش تصليح غير موثوق بها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى احتراق المركبة، داعياً إلى ضرورة الإلمام بالمبادئ الأساسية للسيارات، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة مثل العطور والمعقمات.

وأفاد بأنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الحرائق في المركبات في فصل الصيف، عدم معالجة تسربات الوقود أو الزيوت أو ماء المبرد في المركبة.