شكرا لقرائتكم خبر عن «تريندز» يقدم برامج تعليمية للذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

اعتمدت إحدى الشركات الأمريكية التابعة ل «السيليكون فالي» بالولايات المتحدة الأمريكية؛ مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وكيلاً حصرياً لها في دولة الإمارات، لتقديم البرامج التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وسيقدم تريندز، هذه البرامج التعليمية وفقاً لمعايير «السيليكون فالي»، التي تقوم على أسلوب التعلم النشط الذي يجمع بين التعليم على أساس الكفاءة وحل المشكلات والابتكار؛ وذلك بهدف تنمية المهارات العملية والشخصية.

وقال عمر النعيمي مدير عام «تريندز» إن اعتماد المركز ليكون الوكيل الحصري لتقديم البرامج التعليمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات يعبر عن الثقة الكبيرة به، وبما يمتلكه من بنية معرفية وتقنية متطورة.