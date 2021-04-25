شكرا لقرائتكم خبر عن 23 فتاة إماراتية ينضممن لكوادر الإسعاف الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

انضمت 23 فتاة إماراتية إلى كوادر الإسعاف الوطني، بعد إكمالهن برنامج الإسعاف الوطني لإعداد وتأهيل المسعفين الإماراتيين والذي اكتسبن فيه المعرفة النظرية والخبرة العملية المطلوبة لتولي وظيفة بدوام كامل كفنيات طبيّات في حالات الطوارئ (EMT) مع الإسعاف الوطني ليصل بذلك عدد النساء الإماراتيات اللاتي انضممن للإسعاف الوطني على مدى السنوات الثلاث الماضية إلى 30 فتاة.

وأكد الإسعاف الوطني أن 60 سيارة إسعاف تقوم بدوريات على طرق الإمارات الشمالية، على مدار الساعة، استجابة لحالات ومكالمات الطوارئ، مما يوفر معايير عالية من الرعاية الطارئة قبل دخول المستشفى، حيث تتمثل مهمتهن الأساسية في توفير الاستجابة الفورية والدعم المناسب في مكان الحادث في حالات المرض والإصابة والحوادث الكبرى والأزمات الصحية العامة للمواطنين والمقيمين والزوار، في جميع أنحاء إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين، ورأس الخيمة والفجيرة.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات النظرية الافتراضية والتدريبات العملية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية نظراً للظروف الراهنة، ومهارات القيادة الوقائية والآمنة لمركبات الإسعاف، وأسس السلامة المرورية لتعزيز سلامة المسعفين والمرضى والمصابين ومرتادي الطريق أثناء الاستجابة للحالات الطارئة، والجوانب القانونية لتشغيل مركبات الإسعاف، والاستعداد الذهني والبدني والنفسي للقيادة، وأهمية فحص المركبات وصيانتها بشكل دوري.