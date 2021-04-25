المبعوث الأممي يبحث مع مسؤولين فرنسيين الوضع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيش، زيارة إلى فرنسا في الفترة من 23 إلى 24 أبريل الجاري.

وبحسب موقع البعثة الرسمي، فقد كان الوضع في ليبيا، لا سيما في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، محور المناقشات بين المبعوث الخاص ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وأشارت البعثة إلى أن الجانبين شددا خلال لقائهما على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة بشكل كامل، وإحراز مزيد من التقدم في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، باعتباره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة على نطاق أوسع.

وأوضحت البعثة أنه تم التباحث في سبل حشد المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لليبيا.

وفي لقاء مع مستشار الرئيس الفرنسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتريك دوريل، أكد كوبيش تقدير الأمم المتحدة للرئيس الفرنسي وحكومة فرنسا على الدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة وعملية السلام في ليبيا.

وجرت مناقشة الوضع في ليبيا على خلفية المستجدات الأخيرة في المنطقة حيث دعا الجانبان الأطراف الفاعلة الوطنية والدولية إلى احترام سيادة ليبيا، من خلال الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأثناء وجوده في باريس، تبادل المبعوث الخاص الآراء حول سبل دفع عملية السلام في ليبيا في مناقشة وصفت بالمثمرة مع الممثل الخاص السابق للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة.