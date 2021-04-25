"ادعولي علشان خاطر ولادي".. أخر كلمات طبيبة بورسعيد ضحية كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

كتبت الدكتورة جيلان جلال، طبيبة سمعيات بمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، رسالة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي قبل 6 أيام من وفاتها، مساء اليوم السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وجاء نص الرسالة: "ادعولي يا جماعة أنا هتحجز في المستشفى دلوقتي ادعولي ربنا يعدلها لي على خير عشان خاطر ولادي.. أنا خايفة".

وأصيبت الدكتورة جيلان بفيروس كورونا، وجرى عزلها بمستشفى الحياة بورفؤاد خلال الأسبوع الماضي، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، وتوفيت اليوم جراء إصابتها بالفيروس، وكشف مصدر طبي مطلع أن الطبيبة الراحلة كانت حامل في الشهر الخامس.