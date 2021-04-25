مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية، بإهناسيا غرب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين جرار زراعي ودراجة بخارية على الطريق الزراعي الذي يربط قرية البهسمون بإهناسيا.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمود حمدلله محمد 20 عامًا إثر إصابته بنزيف داخلي بالبطن والصدر، وإصابة شقيقه أشرف باشتباه نزيف بالبطن، ومحمد وزير عبدالرازق، باشتباه نزيف بالصدر والبطن.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التخصصي، والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.