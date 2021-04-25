واشنطن: يجب إنهاء هجوم الحوثي على مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شددت واشنطن والأمم المتحدة، على ضرورة وقف ميليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدها في مأرب حيث تستمر في شن هجمات بهدف اجتياح المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «يجب إنهاء هجوم الحوثي على مأرب، هناك عواقب وخيمة للتصعيد الحوثي في مأرب مع وجود مليون شخص يضغطون على الدعم الإنساني المثقل بالفعل هناك».

كما أفاد بأن مبعوث الولايات المتحدة لليمن تيموثي ليندركينغ ناقش مع ديفيد جريسلي المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن تصعيد الحوثي في مأرب وتأثيراته الإنسانية، مؤكدين ضرورة وقف التصعيد الأخير للميليشيات المدعومة إيرانياً.

وشدد ليندركينغ على ضرورة إنهاء هجوم ميليشيات الحوثي على مأرب الذي تسبب في أزمة إنسانية لأكثر من مليون مدني.

وفي وقت سابق، أكد السفير الأميركي كريستوفر هينزل خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك أن التصعيد العسكري في مأرب يشكل تهديداً لجهود السلام الحالية.

أمنياً، تكبّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أمس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وغارات طيران تحالف دعم الشرعية في جبهتي «المشجح والكسارة» بمأرب.

وأوضح مصدر عسكري أن دفاعات الجيش الوطني دمّرت طائرتين مفخختين أثناء اقترابهما من سماء جبهة «المشجح»، فيما دمّرت مدفعية الجيش 3 أطقم كانت محمّلة بأسلحة وذخائر.

وعلى وقع المعارك، استهدف طيران التحالف تحركات وتعزيزات لميليشيات الحوثي غرب مأرب أسفر عن تدمير 5 عربات مدرعة وثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وفي الريف الغربي لمحافظة تعز، أسقطت دفاعات الجيش، طائرة مسيرة، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نحو مواقعه في جبهة «مقبنة» التي شهدت مواجهات متقطعة في مناطق «الطوير»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمينة الرسمية.

وفي الساحل الغربي، شهدت جبهة «الدريهمي» بمحافظة الحديدة، اشتباكات عنيفة فجر أمس، انتهت بخسائر بشرية في صفوف الميليشيات الحوثية وإخماد تحركاتها قرب خطوط التماس.

وأفاد الإعلام العسكري أن الاشتباكات جنوب مركز مديرية «الدريهمي» اندلعت عقب رصد تحركات ومحاولات تسلل للميليشيات بين مزارع النخيل الكثيفة، مؤكداً أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات التابعة لإيران وسرعان ما أجبرتها على الفرار بعد إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي سياق أخر، كشفت منظمة حقوقية يمنية عن مقتل مئات الأطفال دون سن الخامسة عشرة جندتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية للقتال في صفوفها في جبهات القتال ضد الجيش اليمني.

وأكدت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري، أن 1410 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 - 10 عاما قتلوا في جبهات القتال خلال العام الماضي فقط.

وقالت الصراري إن ميليشيات الحوثي جنّدت أكثر من 30 ألف طفل للمشاركة في القتال بشكل طوعي، و10 آلاف جندتهم قسرًا في الأعمال القتالية بشكل مباشر وغير مباشر.

وأوضحت في ورقتها، التي قدمتها بعنوان «جريمة تجنيد الأطفال في اليمن» خلال المؤتمر الأول لحقوق الإنسان في مأرب، أن القانون الدولي الإنساني حظر تجنيد أو استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي قامت منذ انقلابها في سبتمبر 2014 باستخدام الأطفال وأقحمتهم في معاركها بصور وأنماط متعددة للمشاركة في الأعمال الحربية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم.

وقالت الصراري إن ميليشيات الحوثي تمارس على مرأى ومسمع من العالم تجنيد الأطفال وتطلق حملات طوعية وإجبارية في مناطق سيطرتها مستخدمة أذرعها وأجهزتها الأمنية والقبلية والمشرفين.

وأفادت أن ميليشيات الحوثي أولت مشرفيها مهمة استدراج الأطفال للمراكز والمعسكرات التي افتتحتها في مختلف القرى والمديريات، وقد بلغ عدد هذه المراكز 52 معسكرا، تدرب فيها مئات الأطفال واليافعين.

وأضافت أن تفشي هذه المراكز جاء على حساب المدارس والمعاهد التعليمية التي أغلقها الحوثيون من أجل تحول الأطفال والمراهقين لمعسكرات التدريب في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

وأشارت إلى أن الميليشيات تعمد إلى تفخيخ أدمغة الأطفال والنشء عبر تغيير وتشويه المناهج التعليمية على أساس طائفي وعقائدي، لتنشئة جيل كامل على الكراهية والأحقاد.