الحوثي يرفض تطعيم الأطباء ضد «كوفيد- 19»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن رفض ميليشيات الحوثي الإرهابية، خطتها بشأن تنفيذ حملة مشتركة لتطعيم الطواقم الطبية ضد فيروس كورونا «كوفيدـ 19» في مناطق نفوذ الميليشيات.

وأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن أدهم عبدالمنعم، أن الحوثيين وافقوا في البداية تحت الإلحاح على قبول 10 آلاف جرعة لقاح، غير أنه تعذر تسليمها بعدما اشترطوا توزيعها بمعزل عن إشراف المنظمة.

وقال المسؤول الأممي في ندوة عبر الفيديو مع أطباء يمنيين، إن سلطة الحوثيين عادت بعد ذلك لطلب ألف جرعة فقط، مخصصة لـ 500 طبيب على أن يجري تطعيمهم تحت إشرافهم بمقر وزارة الصحة.

وأبدى عبدالمنعم استغرابه من هذا التعامل من جانب السلطات الحوثية في صنعاء، ووصفه بأنه «غريب وغير مبرر»، بحسب ما نقلته صفحة «أطباء اليمن في المهجر».

وتسلمت وزارة الصحة اليمنية نهاية مارس الماضي، 360 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» كدفعة أولى عبر برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية.

ورجحت مصادر متطابقة أن يكون الرفض الحوثي محاولة لتأكيد مزاعم عدم تفشي الوباء في مناطق الميليشيات.

وأكدت مصادر طبية أن مدينة صنعاء تسجل مئات الإصابات اليومية، وعشرات الوفيات، في ظل غياب أي اهتمام من السلطات الصحية هناك، التي ترفض حتى الآن فرض أي إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة.

وفي الحديدة ذكرت مصادر أن مئات الأشخاص يصابون يومياً ولا يجدون أي رعاية طبية، في المدينة التي ما تزال أسواقها مفتوحة، والزحام لا يتوقف، خاصة في المساء، بالتزامن مع تكثيف الميليشيات أنشطتها الطائفية في المساجد وفي التجمعات الخاصة باستقطاب المقاتلين.

وأكدت المصادر أن الميليشيات حوّلت المستشفيات العامة لخدمة مقاتليها وقادتها ومشرفيها، وأنه لا صحة لما تدعيه عن عدم وجود أسرّة، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية زوّدت مركز العزل في «السلخانة» بالتجهيزات الطبية اللازمة، إلا أنه شبه متوقف بسبب نهب الحوثيين لميزانيته التشغيلية.

والثلاثاء الماضي دشنت وزارة الصحة اليمنية في عدن، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بدءا بالعاملين في الخطوط الأمامية من الطواقم الطبية، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء. وستجري حملة التطعيم في 133 مديرية من 13 محافظة يمنية، على أن يتم تزويد المرافق الصحية تحت سيطرة الحوثيين بـ 10 آلاف جرعة عبر منظمة الصحة العالمية التي ستشرف على الحملة هناك.