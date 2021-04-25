قتيلان حوثيان وجرحى بصنعاء في خلاف على الغاز المنزلي

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

لقي حوثيان مصرعهما وجُرح آخرون في تبادل إطلاق نار أثناء تعبئة إسطوانات غاز منزلي، في أهم معقل لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد شهود عيان أنه أثناء طوابير طويلة للأهالي أمام محطة لتعبئة إسطوانات الغاز المنزلي، في حي الروضة شمال العاصمة، اختلفت عناصر من ميليشيات الحوثي فيما بينها على التحكم بعملية التعبئة، وسرعان ما تطور الشجار إلى التحام بالبنادق وإطلاق النار ما نجم عنه قتيلان حوثيان وعدد من الجرحى.

يشار إلى أن الميليشيات حولت جزءاً كبيراً من الغاز المنزلي إلى السوق السوداء، في حين رفعت سعر الأسطوانة الواحدة الموزعة على المواطنين عبر عقال الحارات أو محطات مخصصة إلى 7 آلاف ريال، مقارنة بسعرها السابق أقل من ألف ريال.

وفي وقت احتكرت الميليشيات الحوثية الغاز المنزلي، يضطر الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى الوقوف في طوابير طويلة كل شهر لتحصل كل أسرة على أسطوانة واحدة وبأسعار مجحفة.