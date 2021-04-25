الجيش الليبي يتأهب على حدود تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - بنغازي (الاتحاد)

أعلن الجيش الوطني الليبي رفع درجة الاستعداد والجاهزية على الحدود مع تشاد، على خلفية المواجهات الدائرة شمال البلاد بين المتمردين والجيش التشادي والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي. وقالت منطقة «الكفرة العسكرية» في بيان أنّه «بتعليمات من آمر المنطقة اللواء المبروك المقرض رفعت درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة الوحدات العسكرية للقوات البرية والجوية».

وأكّد المكتب الإعلامي تجهيز الوحدات بالإمكانيات والمعدات اللازمة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المنطقة وذلك بتكليف دوريات برية وجوية على الحدود وتمركز للسرية المقاتلة في قاعدة «السارة» والانطلاق منها في دوريات على الحدود مع تشاد وكذلك دعم الأجهزة الأمنية داخل المنطقة لتأمينها وضبط المخالفين، وفق تعبيره.