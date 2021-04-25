الاتحاد الأفريقي: قلق عميق إزاء الوضع في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - أديس أبابا (أ ف ب)

أعرب الاتحاد الأفريقي عن «قلقه العميق» إزاء الوضع في تشاد، حيث تولّى السلطة مجلس عسكري برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس إدريس ديبي إتنو الذي توفي هذا الأسبوع، مطالباً بإعادة إرساء النظام المدني في أسرع وقت ممكن.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الهيئة المسؤولة عن قضايا الأمن والسلام في المنظمة القاريّة، في بيان: إنّه وإذ يبدي «قلقه العميق» إزاء تشكيل مجلس عسكري في تشاد برئاسة نجل الرئيس الراحل، يدعو القوات التشادية إلى «احترام التفويض والنظام الدستوري والانخراط بسرعة في عملية لإعادة إرساء النظام الدستوري ونقل السلطة السياسية إلى السلطات المدنية».

كما دعا المجلس في بيانه إلى «حوار وطني شامل» في تشاد، وطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي، برئاسة التشادي موسى فقي محمد، بأن «تشكّل على وجه السرعة بعثة رفيعة المستوى لتقصّي الحقائق» في تشاد. وحذّر البيان من أنّ الوضع في تشاد يشكّل تهديداً محتملاً للسلام والاستقرار في هذا البلد، كما لجيرانه وللقارة بأسرها.