سوريا: 18 مرشحاًً للانتخابات الرئاسية بينهم كردي

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، أمس، عن تلقي المجلس 4 طلبات لمرشحين بينهم سيدة، ليصبح عدد المرشحين حتى الآن 18 مرشحاً للانتخابات الرئاسية السورية التي ستجري نهاية شهر مايو المقبل. وأشار الصباغ إلى أن من بين المرشحين ثلاث سيدات ومرشحاً من أكراد سوريا. وكشفت مصادر مقربة من البرلمان السوري أن أعضاء مجلس الشعب، ومنذ ثلاثة أيام، باشروا بإعطاء المرشحين تأييدهم للحصول على 35 اسماً حتى يحق لهم دخول الانتخابات الرئاسية.

وأضافت المصادر: إن كتلة حزب البعث، والتي تبلغ حوالي 170 عضواً في البرلمان، ستعطي صوتها للمرشح بشار الأسد، ويبقى حوالي 80 صوتاً من أحزاب الجبهة الوطنية والمستقلين ستكون أصواتهم لمرشحين اثنين.

وينتهي تقديم الطلبات للانتخابات الرئاسية يوم 28 الشهر الجاري، وحدد يوم 26 مايو المقبل لانتخابات السوريين في الخارج، ويوم 28 لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل الأراضي السورية.