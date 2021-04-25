حصيلة أولية لخسائر ناقلة النفط الإيرانية قبالة ساحل بانياس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس “مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اثنان منهم من افراد الطاقم” في الهجوم الذي تسبب بحريق في أحد خزانات الناقلة.

وكان المرصد قد نقل، في وقت سابق من السبت، أنباء تفيد بوقوع انفجار بناقلة نفط قادمة من إيران بالقرب من مصب النفط في بانياس.

واستبعدت مصادر المرصد أن تكون الحادثة قد وقعت نتيجة خلل فني.

ولا تزال طريقة الاستهداف مجهولة، حيث لا يتضح إن كان قد تم باستخدام طائرة مسيرة أو وسيلة أخرى.

وكانت قناة “العالم” الإيرانية قد أشارت إلى أن الناقلة “استهدفت بمقذوفين أصاب أحدهما مقدمتها، وخلف أضرارا جزئية والآخر أصاب سطحها وتسبب بأضرار أكبر” وأضافت أن الناقلة “واحدة من ثلاث ناقلات إيرانية وصلت مؤخرا إلى ميناء بانياس النفطي”.

أما قناة “الميادين” فنقلت عن “مصادر سورية مطلعة” أن “دمشق ترجح أن تكون المسيرة التي هاجمت الناقلة إسرائيلية”.