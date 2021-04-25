شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..وفاة وإصابة 73 عراقياً إثر حريق مستشفى في بغداد نجم عن انفجار اسطوانات أكسجين والان نبدء بالتفاصيل

لقي عشرات الأشخاص حتفهم ، وأصيب آخرون إثر انفجار اسطوانات أكسجين في مستشفى ابن الخطيب المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وذكر مصدر في الدفاع المدني العراقي أن ”حصيلة حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى 26 قتيلاً، وأكثر من 40 مصاباً“، مشيراً إلى أن ”الحصيلة مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار فرق الدفاع المدني، بإخراج جثث الضحايا“.

وأضاف أن ”المستشفى شهد دخولاً مكثفاً لأهالي المناطق المحيطة، لإنقاذ الضحايا، وهو ما ساهم في بعض الإحيان بإعاقة عمل فرق الدفاع“.