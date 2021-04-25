شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم يلتهم مستشفى لمرضى كورونا في بغداد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر طبية عراقية إن 23 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالي بالعاصمة العراقية اندلع بعد حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين.

وذكرت هيئة الدفاع المدني في بيان "أنها نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على نيران حريق في مستشفى ابن الخطيب بعد أن استكملت عمليات إنقاذ المرضى الراقدين بمشاركة فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها".