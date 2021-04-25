مدير الدفاع المدني يعلن إنقاذ 90 شخصاً في 'ابن الخطيب'

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، السبت، عن إنقاذ 90 شخصاً من حريق مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد.



وقال بوهان في بيان، إنه "تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب وتم تسجيل ضحايا نتيجة الحريق"، مؤكداً "انتهاء الحادث بشكل كامل".