ظريف يتوجه للعراق وقطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إلى العراق وقطر على رأس وفد. أعلن ذلك المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده أمس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، وقال خطيب زاده «إن ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين في هذين البلدين». وأضاف: إن زيارة الوزير ظريف للعراق وقطر تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية وما هو أوسع منها».



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