إيران تدعي القضاء على خلية إرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إيران أمس، القضاء على خلية إرهابية في محافظة سيستان وبلوجستان شرقي البلاد. جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة لقوات القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال البيان «إن معلومات استخباراتية أفادت بتغلغل عناصر مجموعة إرهابية في المنطقة لتنفيذ عمليات إرهابية»، وأضاف «إن قوات الحرس الثوري نصبت كمينا لهذه المجموعة الإرهابية فجر أمس». وتابع البيان «إن الاشتباك مع عناصر هذه الخلية أسفر عن القضاء عليهم ومصادرة الأسلحة والعتاد والمعدات التي كانت بحوزتهم، ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل».

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