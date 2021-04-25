شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز: مبادرة حياة كريمة أول نقطة التماس حقيقية مع المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة حياة كريمة فكرة شبابية خالصة ، أصحابها من شباب البرنامج الرئاسى ، مضيفة أن مؤسسة الرئاسة تبنت المبادرة.

وأضافت رشا فايز أن الريف المصرى كان ومازال مصدر للنابغين و المفكرين، موضحة أنه لرفع الوعى للمواطن كان لابد من القضاء على مثلث المرعب، وكان لابد من توفير حياة كريمة للمواطن المصرى و توفير الاحتياجات اللازمة له، وخاصة فى الريف المصرى .

وأشارت الى أن شباب مبادرة حياة كريمة تواجدت على أرض الواقع و عقدوا لقاءات مع المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ، مضيفة أن مبادرة حياة كريمة ليست الأولى و لكن كان هناك مبادرات أخرى على مر عهود سابقة، ولكن المبادرة تختلف فى أنه لأول مرة يتم دراسة احتياجات المواطن اولا، ثم يتم وضع الخطط لتنفيذها .

وتابعت :" هناك حالة من التسابق و التلاحم من قبل المواطن المصرى لمساعدة الدولة، وهناك تسابق للتبرع بالأراضى لبناء مشروعات قومية وأراضى و مستشفيات، وهناك ارتفاع لدرجات الوعى لدى المواطن، وأن المواطن لمس مجهودات الدولة ، فى كل قرية الآن مجمع للخدمات، مبادرة حياة كريمة كانت أول نقطة التماس حقيقية بين المواطن والدولة".

وبدأ منذ قليل، اللقاء المباشر الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصفحة الرسمية للتنسيقية، ضمن فعاليات رمضانيات "التنسيقية" التى تحمل عنوان "حياة كريمة.. خطوة على طريق العدالة الاجتماعية"، للحديث عن برامج الحماية الاجتماعية، ودور المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بحياة المواطن المصري.

يشارك فى اللقاء الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، بجانب متحدثى التنسيقية فى اللقاء، النائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة هدى عمار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتدير اللقاء النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.