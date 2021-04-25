شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يتم فيها سحب الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020 ثلاث حالات رئيسية لوقف الترخيص المؤقت من قبل جهاز تنمية المشروعات، وذلك وفقا لنص المادة 92 من القانون منها الحصول على الترخيص المؤقت نفسه نتيجة تقديم مستندات غير صحيحة أو مخالفة المشروع لشروط الترخيص أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع أو ارتكاب مخالفات جسيمة.

وفيما يلى نص المادة رقم 92 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة:

يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

1 - حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

3 - ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.