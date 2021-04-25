شكرا لقرائتكم خبر عن لجان النواب تبدأ غدا مناقشة قانونى صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والقومى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، خلال اجتماعها غدا الأحد، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة.

وتعقد لجنة الشباب والرياضة، اجتماعا بعد غد، الاثنين، لمناقشة استعدادات اللجان البارالمبية (تنس الطاولة - السباحة - رفع الأثقال - البارتايكوندو- العاب القوى - الطائرة جلوس) المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة باليابان خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021 والوقوف على مدى جاهزية لاعبى تلك اللجان الرياضية المشاركة والمراكز المتوقع تحقيقها فى كل لعبة من الألعاب.

بينما يتناول اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إصدار قانون "المجلس القومي للسكان".

من جانبها، تناقش لجنة النقل والمواصلات، غدا الأحد، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن الآتي: تدني مستوى الخدمة والأتوبيسات التي تعمل على خطوط شركة الدلتا بمحافظة جنوب سيناء، والحاجة إلى عودة خط أتوبيس شرق الدلتا خط القاهرة / رأس سدر الذى تم إلغاؤه، والحاجة إلى توفير خط أتوبيس شرق الدلتا لربط مدينة رأس سدر بمدينة الطور.

كما تناقش طلب إحاطة من النائب محمد نجيب خالد، بشأن أسباب إلغاء خطي السوبر جيت القاهرة / المطرية، ودمياط / المطرية (دقهلية).