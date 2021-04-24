شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثي إطلاق نار بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء إطلاق للنار في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية مساء اليوم السبت.

وأوضحت الشرطة عبر حسابها في “تويتر” إلى أن أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم متوسطة”، وأن مطلق النار جرى توقيفه.

وفي وقت سابق قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة إطلاق للنار وقع في مركز تجاري في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.