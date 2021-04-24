شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إصابات كورونا تتخطى 32 مليونًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2ر0% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 32 مليون حالة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة الأسبوع الماضي، وهو 2ر0%. وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا، بواقع 73ر3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن التوقيت نفسه في اليوم السابق.

وسجلت ولاية دالاوير زيادة بنسبة 6ر0 % في عدد حالات الإصابة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 102927 حالة. كما شهدت ولاية فلوريدا أكبر عدد من حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 في الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت 116 حالة وفاة.