ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى 'ابن الخطيب'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت الى ٩ شهداء و٣٢ اصابة بعضها خطرة".

وكان مصدر أمني افاد، السبت، بتسجيل وفاة و11 حالة اختناق بحريق مستشفى "ابن الخطيب".



واعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.