انت الان تتابع خبر ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-24 | 23:00
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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".
وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.
ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس.
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