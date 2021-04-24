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ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-24 | 23:00

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

 

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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