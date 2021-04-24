ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، في معقل الميرنجي ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".



وبهذا التعادل يرفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد. ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز السادس.