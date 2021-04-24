صافرات إنذار غلاف غزة تنذر بالتصعيد مجددا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الثالثة في غضون ساعات قليلة، دوت سافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة.

وبالتزامن فقد ارتفع عدد الإصابات بالمواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية.

ودوت صافرات الإنذار في تجمع "ناحال عوز" الإسرائيلي القريب من حدود قطاع غزة في إشارة الى إمكانية اطلاق قذائف صاروخية على المكان.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي على الفور ما إذا كانت قذائف صاروخية قد أطلقت بالفعل على "ناحال حوز" أو مناطق قريبة منه.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة الصاروخية سقطت في داخل أراضي قطاع غزة ولم تصل الى الأراضي الإسرائيلية.

وسبق أن تم الإعلان عن إطلاق صافرات الإنذار مرتين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض قذيفة صاروخية واحدة اطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية مساء اليوم.

وبالمقابل فقد تواصلت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في منطقة باب العامود ومحيط البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365”: إن طواقمه سجلت 12 إصابة خلال المواجهات بين الشبان والشرطة الإسرائيلية.

ولم تتوقف صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأطلق الفلسطينيون الصواريخ على 7 دفعات ولم تسجل سقوط أي إصابات أو أضرار.

